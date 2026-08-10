https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Apollo-Tyres-Germany-hat-sich-eine-geaenderte-Vertriebsstruktur-auf-Kanalbasis-fuer-den-hiesigen-Markt-gegeben.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-10 14:05:352026-08-10 14:05:35Apollo Tyres (Germany) stellt seine Vertriebsstruktur im Cluster Central Europe neu auf
Apollo Tyres (Germany) stellt seine Vertriebsstruktur im Cluster Central Europe neu auf
Apollo Tyres (Germany) hat sich eine geänderte Vertriebsstruktur für den hiesigen Markt gegeben. Dabei wird der Vertrieb von Pkw-Reifen im sogenannten Cluster Central Europe, wozu die Länder Deutschland, Schweiz und Dänemark gehören, künftig von einem Führungsduo geleitet, und zwar von Stefan Thoma als Regional Sales Manager PCT CH & KAM (Autohaus, Key Accounts) und von Niklas Kretschmer als Regional Sales Manager PCT Retail (Reifenhandel), wie es dazu in einer Mitteilung der in Vallendar (Rheinland-Pfalz) ansässigen Gesellschaft heißt.
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