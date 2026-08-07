Umsätze auf Rekordniveau und deutliches Margenplus bei Sumitomo Rubber Industries

Sumitomo Rubber Industries konnte im Halbjahr sowohl seine Umsätze auf Rekordniveau als auch – und vor allem – seine Betriebsgewinne steigern. Wie der japanische Reifenhersteller mitteilt, der in Europa als Dunlop Tyre Europe mit den Marken Dunlop und Falken aktiv ist, legte der Betriebsgewinn konzernweit auf Basis eines 8,3-prozentigen Umsatzplus‘ um satte 40,6 Prozent zu. Daraus ergibt sich folgerichtig auch eine deutliche Verbesserung bei der Umsatzrendite. Diese stieg um 1,5 Prozentpunkte auf jetzt 6,4 Prozent. Demgegenüber noch besser entwickelte sich indes der Reifenbereich des Herstellers. Sowohl beim Umsatz (plus 9,4 Prozent) als auch beim Betriebsgewinn (plus 53,7 Prozent) legte Sumitomo Rubber Industries nun Zahlen zu einer überdurchschnittlichen Entwicklung mit Reifen vor. Damit konnte das Unternehmen seine Umsatzrendite mit Reifen nun ebenfalls auf 6,4 Prozent und damit auf Konzernniveau anheben.