https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Maxion-Wheels-praesentiert-eine-komplett-neue-Oberflaechenbehandlung-die-auf-keramischer-Chemie-basiert-und-geschmiedete-Aluminium-Lkw-Raeder-langfristig-schuetzt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-07 10:52:152026-08-07 10:52:15Räderschutz durch keramische Oberflächenbehandlung – Maxion Wheels präsentiert Neuheit
Räderschutz durch keramische Oberflächenbehandlung – Maxion Wheels präsentiert Neuheit
Mit der Einführung seiner neuen Produktreihe geschmiedeter Aluminium-Lkw-Räder präsentiert Maxion Wheels eine als leistungsstark beschriebene keramische Oberflächenbehandlung, die neue Maßstäbe im Bereich des Räderschutzes setzen soll: Maxion C-Guard. Die „auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgelegte Technologie“ soll dafür sorgen, dass Räder stets ihren Glanz behalten und selbst unter härtesten Straßen- und Witterungsbedingungen optimal vor Verschmutzung geschützt sind. Worum geht’s bei Maxion C-Guard?
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