Räderschutz durch keramische Oberflächenbehandlung – Maxion Wheels präsentiert Neuheit

Mit der Einführung seiner neuen Produktreihe geschmiedeter Aluminium-Lkw-Räder präsentiert Maxion Wheels eine als leistungsstark beschriebene keramische Oberflächenbehandlung, die neue Maßstäbe im Bereich des Räderschutzes setzen soll: Maxion C-Guard. Die „auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgelegte Technologie“ soll dafür sorgen, dass Räder stets ihren Glanz behalten und selbst unter härtesten Straßen- und Witterungsbedingungen optimal vor Verschmutzung geschützt sind. Worum geht’s bei Maxion C-Guard?

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