Kumho Tire und Continental schließen strategische Partnerschaft – in Südkorea

Kumho Tire und Continental gehen in Südkorea eine als strategisch beschriebene Vertriebspartnerschaft ein. Wie es dazu heißt, werde Kumho Tire künftig Pkw-Reifen des deutschen Herstellers in seinem knapp 500 Standorte zählenden Franchisenetzwerk Tire Pro vermarkten. Im Zuge der Partnerschaft wolle der Betreiber in seinem Netzwerk „das Angebot an Premiumreifen ausbauen und Kunden den Vergleich zwischen heimischen und ausländischen Marken ermöglichen“