Dekra-Experten: RDK-Systeme der „Gamechanger“ im Reifenmanagement

Lkw-Reifen erfüllen weit mehr als die Aufgabe, das Fahrzeug in Bewegung zu halten. Sie übertragen Antriebs-, Brems- und Seitenführungskräfte, beeinflussen die Wirksamkeit moderner Fahrerassistenzsysteme und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit, ebenso wie zur Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit eines Fuhrparks. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Reifenqualität, Wartung und Überwachung.

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