https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Christian-Koch-und-Stefanie-Ritter-von-Dekra-sehen-RDK-Systeme-in-Nutzfahrzeugen-als-Gamechanger-im-Reifenmanagement.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-06 11:59:242026-07-27 18:14:41Dekra-Experten: RDK-Systeme der „Gamechanger“ im Reifenmanagement
Dekra-Experten: RDK-Systeme der „Gamechanger“ im Reifenmanagement
Lkw-Reifen erfüllen weit mehr als die Aufgabe, das Fahrzeug in Bewegung zu halten. Sie übertragen Antriebs-, Brems- und Seitenführungskräfte, beeinflussen die Wirksamkeit moderner Fahrerassistenzsysteme und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit, ebenso wie zur Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit eines Fuhrparks. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Reifenqualität, Wartung und Überwachung.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!