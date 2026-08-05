KW Automotive führt neue Reiger-Performance-Dämpfer im Aftermarket ein
Weltweit zählen Geländewagen und vor allem SUVs zu den am stärksten wachsenden Fahrzeugsegmenten. Genau für diese Offroadfahrzeuge führt KW Automotive nun seine neuen vier- und dreifach einstellbaren Reiger-Performance-Dämpfer ein. Das neue Aftermarket-Fahrwerksprogramm von Reiger aus den Niederlanden – gehört seit der Übernahme 2021 zu KW Automotive – baue dabei auf die langjährige und vor allem von etlichen Erfolgen gekrönte Erfahrung von Reiger Racing Suspension in der Rallye Dakar auf. Die ersten Neuerscheinungen, entstanden durch die intensive Zusammenarbeit beider Entwicklungsabteilungen, sind der Reiger SP-RC 3.0, ein Vier-Wege-Offroaddämpfer auf Basis des KW-Solid-Piston-Designs, und der direkt aus dem Offroadmotorsportprogramm für die Rallye Dakar abgeleitete Drei-Wege-Monotube-Dämpfer Reiger MT-RC 2.5.
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