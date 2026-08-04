https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Die-Verantwortlichen-der-oesterreichischen-Schwarzmueller-Gruppe-sind-zufrieden-mit-der-seit-zwei-Jahren-laufenden-Partnerschaft-mit-Krone-Trailer.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-04 14:14:452026-07-27 15:16:35Partnerschaft zwischen Schwarzmüller-Gruppe und Krone Trailer liefert Synergien
Partnerschaft zwischen Schwarzmüller-Gruppe und Krone Trailer liefert Synergien
Zwei Jahre nach der Besiegelung der Partnerschaft zwischen der Schwarzmüller-Gruppe und Krone Trailer ziehen beide Unternehmen eine positive Zwischenbilanz. Was mit einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung begann, wurde in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt in konkrete Maßnahmen überführt. Im Mittelpunkt stehen dabei die gezielte Stärkung der Vertriebs- und Serviceaktivitäten, die Fortführung der etablierten Marken Schwarzmüller und Hüffermann als ausgewiesene Spezialisten in ihren jeweiligen Produktsegmenten sowie die operative Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe, wie es dazu in einer Mitteilung der Wilhelm Schwarzmüller GmbH aus dem österreichischen Freinberg heißt.
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