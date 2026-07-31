Magnas neuer M-Truck RG21 kommt in zwei Größen auf den Markt

Magna Tyres hat einen neue Reifen seiner M-Truck-Serie vorgestellt: den RG21. Der neue Reifen ist entwickelt worden für die Antriebsachse von Lkw, die vorwiegend im regionalen Einsatz gefahren werden. Wie der Anbieter dazu betont, biete der neue RG21 „einen exzellenten Grip und eine lange Haltbarkeit. Seine breitere, schwerere Bauweise mit mehr Gummi sorgt für Stabilität und Festigkeit.“ Der Reifen ist 3PMSF-zertifiziert und sei Magna Tyres zufolge runderneuerungsfähig. Wie es dazu weiter heißt, kommt der Reifen in zwei Größen auf den Markt: 315/70 R22,5 156/150L und 315/80 R22,5 156/150L.