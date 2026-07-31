Nfz-Brennstoffzellen-Joint-Venture Cellcentric bekommt Toyota als dritten Partner

Cellcentric – 2021 als Joint Venture der Daimler Truck AG und der Volvo Group gegründet – entwickelt, produziert und vermarktet Brennstoffzellensysteme für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen und anderen Anwendungen mit vergleichbaren Anforderungen. Das Ziel von Cellcentric: ein weltweit führender Hersteller und Tier-1-Zulieferer von Brennstoffzellensystemen zu werden und damit einen Beitrag zu klimaneutralem und nachhaltigem Transport zu leisten. Nun haben die beiden Gründer mit der Toyota Motor Corporation eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, derzufolge Toyota als dritter gleichberechtigter Partner und Anteilseigner bei Cellcentric einsteigen wird; künftig wird jeder der Gesellschafter ein Drittel der Anteile halten. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Mit der Zusammenarbeit beabsichtigen die Partner die Position von Cellcentric als führender Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellensystemen für schwere kommerzielle Anwendungen weiter stärken.