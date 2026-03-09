Neuheit von Barracuda: Das Senzzo-Aluminiumrad für Kompakt- bis Oberklasse

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Barracuda_SenZZo_03_Hyper_Silver-web.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-09 09:53:052026-03-09 10:19:14Neuheit von Barracuda: Das Senzzo-Aluminiumrad für Kompakt- bis Oberklasse
Barracuda Racing Wheel Europe hat ein neues Aluminiumrad gelauncht. Das Senzzo-Rad sei gekennzeichnet von fünf kraftvollen, filigran durchbrochenen Y-Speichen.
