Marangoni stellt nun auch Blackline-Außenhüllen für die Kaltrunderneuerung vor

Mit seinen neuen Blackline-Außenhüllen – auf Englisch Outer Envelopes genannt – erweitert Marangoni sein Portfolio „produktiver und optimierter Lösungen“ für die Reifenrunderneuerung. Wie der italienische Anbieter von Runderneuerungsmaterialien und -maschinen weiter mitteilt, biete die speziell entwickelte Blackline-Mischung im Vergleich zum Standardsortiment eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit und sorge für optimierte Prozesse in der Herstellung kaltrunderneuerter Reifen.

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