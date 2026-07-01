https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Marangoni-fuehrt-seine-Blackline-genannte-Premiumloesung-nun-auch-bei-Aussenhuellen-fuer-die-Kaltrunderneuerung-ein.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-07-01 10:19:472026-07-01 10:19:47Marangoni stellt nun auch Blackline-Außenhüllen für die Kaltrunderneuerung vor
Marangoni stellt nun auch Blackline-Außenhüllen für die Kaltrunderneuerung vor
Mit seinen neuen Blackline-Außenhüllen – auf Englisch Outer Envelopes genannt – erweitert Marangoni sein Portfolio „produktiver und optimierter Lösungen“ für die Reifenrunderneuerung. Wie der italienische Anbieter von Runderneuerungsmaterialien und -maschinen weiter mitteilt, biete die speziell entwickelte Blackline-Mischung im Vergleich zum Standardsortiment eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit und sorge für optimierte Prozesse in der Herstellung kaltrunderneuerter Reifen.
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