Schenck RoTec: Hochflexible Fertigungslinie meistert „Losgröße 1” bei Räderspezialisten Autec

Die Automatisierung im Mittelstand gilt oft als Mammutaufgabe. Dass sich eine Produktion auch im laufenden Betrieb schrittweise transformieren lässt, zeigt die nunmehr siebenjährige Partnerschaft zwischen dem Räderspezialisten Autec und dem Auswuchtexperten Schenck RoTec. Aus einem ehemals manuellen Prozess entstand eine hochflexible, digitale Fertigungslinie, die für das starke Saisongeschäft gerüstet ist, denn im Herbst und im Frühjahr müssen innerhalb kürzester Zeit riesige Mengen bewältigt werden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen