Özka hat zwei neue Anhängerreifen im Programm

Özka Tyres hat zwei stahlgürtelverstärkte Anhängerreifen im Programm. Die Radialreifen Stagri und Strivex rückten mit ihren Konstruktionen, die auf hohe Effizienz sowohl im Feld- als auch im Straßenbetrieb ausgelegt sind, auf der Tire Cologne in den Vordergrund.

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