Schwalbe vollzieht den Generationenwechsel in der Geschäftsführung

Alte und neue Geschäftsführung bei Schwalbe vereint – die lange vorbereitete Übergabe erfolgt zum kommenden Jahreswechsel; im Bild: Felix Schäfermeier (von links), Felix Jahn, Clara Bohle, Philipp Jahn, Vanessa Schulte, Nico Simons, Giovanna Salvato, Holger Jahn, Andreas Grothe und Frank Bohle (Bild: Ralf Bohle)

Die Ralf Bohle GmbH mit Hauptsitz im oberbergischen Reichshof (NRW) ist einer von drei deutschen Reifenherstellern. Nun stellt der Hersteller von Fahrradreifen der Marke Schwalbe die Weichen für das nächste Kapitel seiner Unternehmensgeschichte: Zum 1. Januar 2027 vollzieht das Familienunternehmen einen langfristig vorbereiteten Generationenwechsel in der Geschäftsführung. Nach drei prägenden Jahrzehnten an der Unternehmensspitze übergeben mit Frank Bohle, Andreas Grothe und Holger Jahn drei der bisherigen vier Geschäftsführer die Führung. Die vierte Generation mit Clara Bohle, Felix Jahn und Philipp Jahn rückt in die Geschäftsführung auf und trägt künftig gemeinsam mit einem breit aufgestellten Team die unternehmerische Verantwortung. Kontinuität sichert Nico Simons, der als Geschäftsführer in der Unternehmensführung verbleibt. Als CCO (Chief Commercial Officer) verantwortet er zukünftig Strategie und Leitung des globalen Vertriebs. Auch Giovanna Salvato gehört der erweiterten Geschäftsführung an – sie ist seit sechs Jahren Prokuristin bei Schwalbe.

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