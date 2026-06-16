TEN geht den Neustart als Plattform für Best-Practice-Austausch an

Suraj Batija ist Geschäftsführer der Team-Kooperation und außerdem Chairman und Managing Director des europäischen TEN-Netzwerks, das nach einem Strategieworkshop nun den Neustart als Plattform für den Best-Practice-Austausch angeht (Bild: Tyre European Network)

Es war zuletzt ruhig geworden um das Tyre European Network, TEN abgekürzt, das 2007 an den Start gegangen war und das Flotten- und Fuhrparkbetreibern über seine Teilnehmer – in Deutschland ist das etwa die Team-Kooperation – einen grenzüberschreitenden Reifenservice bieten wollte. Im Rahmen der Tire Cologne haben sich nun die TEN-Mitglieder zu einem Strategieworkshop getroffen mit dem Ziel, „die zukünftige Ausrichtung des Netzwerks zu definieren, die internationale Zusammenarbeit zu stärken und neue Impulse für die Weiterentwicklung des unabhängigen Reifenfachhandels in Europa zu setzen“, betonen die TEN-Verantwortlichen, die damit quasi den Neustart des Netzwerks angehen.

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