https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/CEAT_Booth.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-08 08:58:452026-06-08 08:58:45Ceat präsentiert europäisches Reifenportfolio in Köln
Ceat präsentiert europäisches Reifenportfolio in Köln
Der indische Reifenhersteller Ceat stellt auf der morgen beginnenden Fachmesse The Tire Cologne (9. bis 12. Juni 2026) sein erweitertes Produktprogramm für den europäischen Markt vor. Das Unternehmen präsentiert in Halle 8 ein speziell auf die hiesigen Regulierungs- und Einsatzanforderungen abgestimmtes Portfolio an Pkw- sowie Lkw- und Bus-Radialreifen (PCR und TBR).
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