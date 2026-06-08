Ceat präsentiert europäisches Reifenportfolio in Köln

, ,

Der indische Reifenhersteller Ceat stellt auf der morgen beginnenden Fachmesse The Tire Cologne (9. bis 12. Juni 2026) sein erweitertes Produktprogramm für den europäischen Markt vor. Das Unternehmen präsentiert in Halle 8 ein speziell auf die hiesigen Regulierungs- und Einsatzanforderungen abgestimmtes Portfolio an Pkw- sowie Lkw- und Bus-Radialreifen (PCR und TBR).

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert