Pirelli forciert Zertifizierung von Recyclingstahl für die Reifenproduktion

Der italienische Reifenhersteller Pirelli treibt den Einsatz von nachhaltigen Materialien in der Produktion weiter voran. Im Rahmen eines Pilotprojekts hat das Unternehmen gemeinsam mit seinem strategischen Lieferanten Xingda, einem führenden Anbieter von Gummi-Verstärkungsmaterialien, die Aufnahme von recyceltem Stahl in die weltweite ISCC-Plus-Materialliste gefördert.

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