Wheel Restore präsentiert neues Servicekonzept für die Inhouse-Felgenreparatur

Die HBC Group aus Dänemark, Anbieter von Felgenreparaturtechnik unter der Marke Wheel Restore, stellt ein neues Servicekonzept für die professionelle Inhouse-Felgenreparatur vor. Das Angebot richtet sich an Werkstätten, Autohäuser, Reifenhändler, Aufbereitungsbetriebe und Lackierereien – und ermöglicht laut Unternehmensangaben den Einstieg in die Felgenreparatur mit deutlich niedrigeren Investitionshürden als bisher.

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