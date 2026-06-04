https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Wheelrestore.png 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-04 10:42:002026-06-04 10:42:00Wheel Restore präsentiert neues Servicekonzept für die Inhouse-Felgenreparatur
Wheel Restore präsentiert neues Servicekonzept für die Inhouse-Felgenreparatur
Die HBC Group aus Dänemark, Anbieter von Felgenreparaturtechnik unter der Marke Wheel Restore, stellt ein neues Servicekonzept für die professionelle Inhouse-Felgenreparatur vor. Das Angebot richtet sich an Werkstätten, Autohäuser, Reifenhändler, Aufbereitungsbetriebe und Lackierereien – und ermöglicht laut Unternehmensangaben den Einstieg in die Felgenreparatur mit deutlich niedrigeren Investitionshürden als bisher.
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