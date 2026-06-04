Prinx Chengshan bringt die neue Lkw-Reifenserie Xelera nach Europa

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Prinx Chengshan präsentiert vom 9. bis 11. Juni 2026 auf der Tire Cologne in Halle 8.1 am Stand B038/C039 seine neuesten Entwicklungen im Bereich Lkw-, Bus- und Pkw-Reifen seiner Marken Prinx, Fortune und Austone. Auf einer Standfläche von rund 230 Quadratmeter stehen Innovationen, technologische Kompetenz und die Premiere der neuen Lkw-Reifenserie Xelera der Marke Prinx im Mittelpunkt des Messeauftritts.

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