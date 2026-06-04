https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/MAK-web.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-04 11:32:232026-06-04 11:32:23Wachstumskurs: MAK gründet eigene Tochtergesellschaft in Deutschland
Wachstumskurs: MAK gründet eigene Tochtergesellschaft in Deutschland
Im 35. Jahr seiner Unternehmensgeschichte setzt der italienische Räderspezialist MAK S.p.A. seinen internationalen Wachstumskurs fort und gründet mit der MAK GmbH eine eigene deutsche Tochtergesellschaft.
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