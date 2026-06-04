Wachstumskurs: MAK gründet eigene Tochtergesellschaft in Deutschland

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Im 35. Jahr seiner Unternehmensgeschichte setzt der italienische Räderspezialist MAK S.p.A. seinen internationalen Wachstumskurs fort und gründet mit der MAK GmbH eine eigene deutsche Tochtergesellschaft.

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