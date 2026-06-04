Wachstumskurs: MAK gründet eigene Tochtergesellschaft in Deutschland

Im 35. Jahr seiner Unternehmensgeschichte setzt der italienische Räderspezialist MAK S.p.A. seinen internationalen Wachstumskurs fort und gründet mit der MAK GmbH eine eigene deutsche Tochtergesellschaft.

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