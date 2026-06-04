Trauer um Arie van den Ban

Der Gründer des internationalen Reifengroßhändlers Van den Ban Autobanden, Arie van den Ban, ist verstorben. Das gab das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Van den Ban hatte das Unternehmen im Jahr 1968 gegründet und den Grundstein für die heutige Marktposition des Betriebs gelegt. Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen von einem regionalen Akteur zu einem global agierenden Reifengroßhändler und Distributor, der heute Kunden weltweit beliefert. In Branchenkreisen sowie innerhalb der Belegschaft galt der Firmengründer als visionärer Unternehmer und geschätzte Führungspersönlichkeit. Das Unternehmen würdigte die Lebensleistung des Verstorbenen und betonte dessen langjährigen, prägenden Einfluss auf die Organisation und die Mitarbeiter. Sein Wirken werde dem Betrieb auch in Zukunft als Fundament dienen.