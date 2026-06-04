Petlas präsentiert neueste Starmaxx-Profile auf der Tire Cologne

Der türkische Reifenhersteller Petlas Tire Corporation wird mit seiner Reifenmarke Starmaxx auf der The Tire Cologne (9. bis 11. Juni) in Köln vertreten sein. Das Unternehmen nutzt die internationale Branchenplattform, um sein aktuelles Sortiment für Pkw, SUVs, Leicht-Lkw und Nutzfahrzeuge zu präsentieren. Im Fokus des Messeauftritts in Halle 6 am Stand B027 stehen Produktlösungen, die auf Langlebigkeit, Fahrkomfort und Leistung unter verschiedenen Fahrbedingungen ausgelegt sind. Neben der Produktpräsentation will die Marke die Messe gezielt zur Netzwerkpflege und zum internationalen Erfahrungsaustausch nutzen. Laut Sema Öner, International Marketing, ist die Kölner Messe ein strategischer Schlüsselpunkt, um die globale Präsenz von Starmaxx auszubauen und die Position in wichtigen Exportmärkten zu stärken.