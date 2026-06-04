Kumho erweitert seine Trikot-Aktion zur Fußballweltmeisterschaft

Eine ursprünglich als klassisches Gewinnspiel geplante Kampagne zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 entwickelt sich zu einer der größten Amateurfußball-Initiativen des Jahres in Deutschland. Wie der Reifenhersteller Kumho Tire mitteilt, haben sich innerhalb kürzester Zeit bereits mehr als 500 Amateur- und Jugendmannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet für die WM-Aktion registriert. Aufgrund des unerwartet hohen Ansturms hat das Unternehmen nun beschlossen, das Projekt zu erweitern.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen