https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Kumho-Tire-WM-Aktion.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-04 08:57:592026-06-04 08:57:59Kumho erweitert seine Trikot-Aktion zur Fußballweltmeisterschaft
Kumho erweitert seine Trikot-Aktion zur Fußballweltmeisterschaft
Eine ursprünglich als klassisches Gewinnspiel geplante Kampagne zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 entwickelt sich zu einer der größten Amateurfußball-Initiativen des Jahres in Deutschland. Wie der Reifenhersteller Kumho Tire mitteilt, haben sich innerhalb kürzester Zeit bereits mehr als 500 Amateur- und Jugendmannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet für die WM-Aktion registriert. Aufgrund des unerwartet hohen Ansturms hat das Unternehmen nun beschlossen, das Projekt zu erweitern.
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