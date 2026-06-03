Gettygo erweitert Konfigurator: Maximale Flexibilität durch neue DIY-Variante

Im vergangenen Jahr hat Gettygo seinen Komplettrad-Konfigurator weiter optimiert. Für Werkstätten, welche die Montage lieber selbst übernehmen hat man nun auch eine DIY-Variante implementiert, bei der zu jeder Felge die passenden Reifen sowie die geeigneten RDKS-Sensoren angezeigt werden können. Das sorgt für eine noch größere Auswahl – und ist ebenso schnell und sicher bei der Konfiguration wie bei fertig montierten Kompletträdern.

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