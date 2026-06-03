CMS hebt die Preise für das Handelsprogramm im Juli an

Der anhaltende Kostendruck in der Automobilzulieferindustrie erreicht nun auch den Räderhersteller CMS. Wie das Unternehmen mit Sitz in St. Leon-Rot heute bekannt gab, werden die Verkaufspreise für das Handelsprogramm ab Juli 2026 moderat um rund fünf Prozent angehoben. Als Hauptgründe für diesen Schritt nennt das Unternehmen die nachhaltig veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Insbesondere die massiven Preissteigerungen…

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