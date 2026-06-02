https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Heuver-Nachhaltigkeitspericht.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-02 09:17:242026-06-02 10:08:22Heuver Group professionalisiert Nachhaltigkeitsbericht
Heuver Group professionalisiert Nachhaltigkeitsbericht
Die Heuver Group treibt ihre Nachhaltigkeitsstrategie weiter voran und hat nun ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht in niederländischer und englischer Sprache vorgelegt. Wie das Unternehmen mitteilt, ist das Thema Nachhaltigkeit inzwischen fest in der Unternehmensführung und dem täglichen Geschäftsbetrieb verankert.
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