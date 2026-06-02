Heuver Group professionalisiert Nachhaltigkeitsbericht

Die Heuver Group treibt ihre Nachhaltigkeitsstrategie weiter voran und hat nun ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht in niederländischer und englischer Sprache vorgelegt. Wie das Unternehmen mitteilt, ist das Thema Nachhaltigkeit inzwischen fest in der Unternehmensführung und dem täglichen Geschäftsbetrieb verankert.

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