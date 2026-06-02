https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Wald-1.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-02 09:02:292026-06-02 10:07:51EU-Entwaldungsverordnung: Reifenindustrie warnt vor DDS-Bürokratie
EU-Entwaldungsverordnung: Reifenindustrie warnt vor DDS-Bürokratie
Anfang Mai hatte die EU-Kommission einen Bericht mit weiteren Vereinfachungen der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) veröffentlicht. Der europäische Reifenverband Tyres Europe (vorher ETRMA – European Tyre & Rubber Manufacturers‘ Association) hat die jüngsten Klarstellungen der Europäischen Kommission grundsätzlich begrüßt, warnt jedoch vor erheblichen bürokratischen Hürden in der Praxis. Der Verband fordert gezielte Nachbesserungen bei der technischen Umsetzung, spricht sich jedoch gegen eine Verschiebung des Zeitplans aus.
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