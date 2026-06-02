https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Ascenso-Q-Team-Picture-1-web.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-02 08:58:412026-06-01 09:06:36Strategische Erweiterung: Ascenso Tyres stärkt Vertriebsnetz in Belgien
Strategische Erweiterung: Ascenso Tyres stärkt Vertriebsnetz in Belgien
Ascenso Tyres Europe gibt die Ernennung von Q Team Belgium zum neuen Vertriebspartner für Belgien bekannt. Diese neue Partnerschaft erfolgt parallel zum bestehenden Vertriebspartner von Ascenso, European Tyre Distributors BV (ETD), und soll für eine erweiterte Marktabdeckung, größere Kundennähe sowie verstärkte Servicekapazitäten im belgischen Markt sorgen.
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