Reifen Stiebling hilft wieder dabei, „Vereinsträume“ zu erfüllen

Reifen Stiebling hat kürzlich wieder „Vereinsträume“ im Rahmen seiner gleichnamigen Sponsoringaktion wahr werden lassen. Wie es dazu vonseiten des in Herne ansässigen Filialisten und Team-Partners heißt, habe man nun in Kooperation mit Dunlop Tyre Europe die Erfüllung von Wünschen von immerhin fünf regional ansässigen Vereinen mit jeweils 1.000 Euro unterstützt. „Jeder einzelne Verein steht für Leidenschaft, Zusammenhalt und ehrenamtlichen Einsatz. Genau dieses Engagement unterstützen wir mit dieser Aktion“, betonte Geschäftsführer Alexander Stiebling bei der Preisübergabe in der Reifen-Stiebling-Filiale in Castrop-Rauxel. Die „Vereinsträume“ stünden dabei „in einem absoluten Einklang mit der Philosophie des Familienunternehmens“, denn, so Stiebling weiter: „Werte wie soziales Engagement, Bewegung, Bildung und gesunde Ernährung liegen uns am Herzen. Und diese erfüllen alle teilnehmenden Vereine mit echter und vor allem unbezahlter Leidenschaft.“