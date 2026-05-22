Neue Continental-Aufsichtsratsvorsitzende plant Vorstandserweiterung

Die neue Continental-Aufsichtsratsvorsitzende Sabrina Soussan (vorne links) will den Vorstand des Unternehmens neu aufstellen und auf bis zu sieben Mitglieder erweitern (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Derzeit besteht der Vorstand der Continental AG aus vier Mitgliedern. Neben Christian Kötz, der dem Vorstand seit Anfang des Jahres vorsitzt, sind dies Roland Welzbacher (Finanzen), Ulrike Hintze (Personal) und Philip Nelles (ContiTech). Wie nun das Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise online berichtet, plane die kürzlich auf der Hauptversammlung der AG zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählte Sabrina Soussan eine Neuaufstellung des Führungsteams. Wie es dort heißt, seien dabei drei regionale Vorstandsressorts in Planung, jeweils eines für Amerika, Asien-Pazifik sowie EMEA, also Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Auch die Berufung eines Produktionsvorstands sei im Gespräch, womit der Vorstand auf bis zu sieben Mitglieder anwachsen könnte.

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