Bandag-Konzept gewinnt in Europa „zunehmend an Bedeutung“

Angesichts steigender Betriebskosten, wachsender Nachhaltigkeitsanforderungen und zunehmender Konkurrenz durch günstige Importe stehen Flotten mehr denn je unter Druck, Effizienz zu steigern, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. In diesem Umfeld will sich Bandag „als überzeugende Premiumlösung positionieren – mit bewährter Technologie, einem klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft und einem starken Netzwerk“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Diese Entwicklung werde auch strategisch vorangetrieben: Mit der Ernennung von Christoph Frost zum Director Retread Business EMEA per März verstärkt Bridgestone seine Aktivitäten in diesem Bereich. Mit über 25 Jahren Branchenerfahrung treibt er die Weiterentwicklung von Bandag in Europa maßgeblich voran. „Die Runderneuerung spielt eine entscheidende Rolle, um Flotten nachhaltiger und kosteneffizienter zu betreiben“, sagt Frost und ergänzt: „Bandag verfügt über ein starkes Portfolio hochwertiger Lösungen. Jetzt beschleunigen wir dieses Angebot gezielt in wichtigen Märkten.“

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