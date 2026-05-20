R75-Raddesign von Ronal kommt im Markt an

Nachdem Ronal das neue Raddesign R75 auf der Tire Cologne 2024 präsentiert hatte, ist es nun auch auf dem hiesigen Ersatzmarkt angekommen. Das Modell greife eines „der aktuell gefragtesten Designkonzepte im Markt“ auf, so der Hersteller, es verbinde „eine präzise Linienführung mit sportlicher Eleganz“. Damit biete das in drei Farbgebungen und Größen in 18, 19 und 20 Zoll erhältliche Raddesign R75 dem Fachhandel „ein attraktives Produkt mit hoher Relevanz“ für zahlreiche Fahrzeugsegmente. „Mit der R75 setzen wir gezielt auf ein Design, das aktuell stark nachgefragt wird. Das Rad bietet unseren Handelspartnern ein attraktives Produkt mit hoher Marktakzeptanz und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten“, erklärt Erwin Eigel, Geschäftsführer der Ronal Performance GmbH.