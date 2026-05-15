Proline will auf der Tire Cologne auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken

Dieses Jahr feiert Proline sein 30-jähriges Bestehen. In Anerkennung dieser drei Jahrzehnte tritt der Schwarzwälder Räderhersteller auf der kommenden Tire Cologne mit einem Stand in Form einer sogenannten History Box auf. „Wir möchten unsere Kunden zu einer Reise durch die vergangenen 30 Jahre einladen“, erklärt dazu Inhaber Tobias Haug. Ehemalige Kataloge aus allen Epochen sollen das Portfolio des Herstellers über 30 Jahre hinweg zeigen. „Wir sind dankbar, wie sich unsere Marke über die 30 Jahre entwickelt hat – von anfänglich einem rein importierenden Hersteller, hin zu einem der Top-Five-Schmiederadproduzenten Europas“, so Haug weiter. Proline ist einer der wenigen Hersteller, der noch zu 100 Prozent „in Familienhand“ ist, ergänzt der Inhaber, hat seinen Sitz in Freudenstadt im Schwarzwald und fertigt dort auch seine Schmiederäder. Auf der Tire Cologne, die vom 9. bis 11. Juni in Köln stattfindet, ist Proline zu finden in Halle 7.1, Stand C008.