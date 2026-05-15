Davanti und Envoy mit „größtem Messestand“ auf Tire Cologne vertreten

Davanti Tyres will die kommende Tire Cologne (9.-11. Juni) dazu nutzen, um den Besuchern der Messe einen Einblick in das breite Angebot an Pkw- und Transporterreifen zu geben. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wolle der in Großbritannien ansässige Großhändler Oak Tyres, der hinter der in Südostasien gefertigten Reifeneigenmarke steht, in Köln auf seinem rund 240 Quadratmeter großen Stand etwa zwei brandneue Winterreifen enthüllen. Außerdem am Stand zu sehen: die Profile Ecoura HP1, Terratoura M/T, Alltoura 4-Seasons und Protoura Race. Oak Tyres will auf der Tire Cologne aber ebenfalls einen Einblick in das Line-up der vor zwei Jahren präsentierten Davanti-Tyres-Zweitmarke Envoy Tyres mit den Profilen Aterna, Motiva, Tordera und Vertra geben.

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