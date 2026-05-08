Exoskelette sollen Beschäftigte auch im Reifenhandel „spürbar entlasten“

Jeder, der im Reifenmarkt zu tun hat, weiß: Den Job in Werkstatt und Lager bezahlen viele Beschäftigte mit einem hohen körperlichen Verschleiß. Um hier für eine gewisse Entlastung zu sorgen, sind einige Produkte im Markt, etwa Radheber. Auf der kommenden Tire Cologne nun will die Htrius GmbH aus Horb am Neckar ihre selbst entwickelten und in Deutschland produzierten Bionic-Back-Exoskelette, „die körperlich arbeitende Menschen in verschiedenen Branchen spürbar entlasten“ sollen, einem sehr wahrscheinlich sehr interessierten Messepublikum präsentieren. „Im Mittelpunkt steht dabei die Vision einer gesunden, sicheren und zukunftsfähigen Arbeitswelt, in der Technologie den Menschen stärkt und nicht ersetzt“, so der Anbieter. Htrius verbinde dabei technische Innovation mit praktischem Nutzen und setze „neue Maßstäbe in der ergonomischen Unterstützung von Arbeitskräften“. Das Unternehmen engagiere sich dafür, „dass Menschen ihr Arbeitsleben gesund, leistungsfähig und schmerzfrei gestalten können – Tag für Tag“. Auf der Tire Cologne zu finden sein wird Htrius in Halle 8.1, Stand C-019a.