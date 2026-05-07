Veranstalter erwarten „volles Haus“ bei Latin Tyre & Auto Parts Expo in Panama

Die kommende Latin Tyre & Auto Parts Expo, die größte Fachmesse für Pkw- und Lkw-Teile, Reifen und Schmierstoffe in Lateinamerika und der Karibik, findet vom 12. bis 14. August im Panama Convention Center der gleichnamigen Hauptstadt Panamas bereits zum 16. Mal statt. An der Veranstaltung nehmen mehr als 600 internationale Hersteller und Zulieferer teil, und die Veranstalter mit Sitz in Miami (Florida/USA) rechnen mit über 5.000 Einkäufern, Händlern, Großhändlern und Importeuren aus mehr als 100 Ländern als Messebesucher. Diese haben vor Ort „die Möglichkeit, die neuesten Innovationen der Automobilbranche zu entdecken, neue Geschäftspartnerschaften aufzubauen und Vertriebsnetze in ganz Lateinamerika und der Karibik zu stärken“, schreibt dazu Veranstalter Latin Auto Parts Expo.

Neben der Ausstellungsfläche bietet die Veranstaltung in Panama-Stadt Fachkonferenzen unter der Leitung von Branchenexperten, „die wertvolle Einblicke in Markttrends, technologische Entwicklungen und neue Wachstumschancen im lateinamerikanischen Automobilsektor vermitteln“ wollen. Die Latin Tyre & Auto Parts Expo festigt damit eigenen Worten zufolge „weiterhin ihre Position als führende Geschäftsplattform für den lateinamerikanischen Automobilmarkt und bringt internationale Lieferanten mit Einkäufern zusammen, die aktiv nach neuen Produkten, Marken und Geschäftspartnern suchen“.

Einkaufende Messebesucher können sich hier www.latintyreautopartsexpo.com kostenlos registrieren. Unternehmen, die an einer Teilnahme als Aussteller interessiert sind, bittet Latin Auto Parts Expo, „sich bald mit den Veranstaltern in Verbindung zu setzen, da die Standplätze fast ausverkauft sind“. Dazu reicht eine E-Mail an info@latinexpogroup.com.