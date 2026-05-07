Pirelli setzt Cyber-Tyre-Zeichen in den USA – Neue MIRS-Produktionsstätte

,
Pirelli kämpft um sein Geschäft in den USA, das maßgeblich auf der Reifen und Autos miteinander vernetzenden Cyber-Tyre-Technologie aufbaut – und hat dazu jetzt ein Zeichen gesetzt (Bild: Pirelli)

Dass Pirellis Cyber-Tyre-Technologie sich auswächst zu einer, die über die Zukunftsfähigkeit des aus Italien stammenden Reifenherstellers bestimmen könnte, das haben die Diskussionen während der vergangenen Monate über die Einflussnahme des größten Pirelli-Aktionärs gezeigt: des chinesischen Staatskonzerns Sinochem. Warum?

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert