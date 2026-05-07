https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Pirelli-kaempft-um-sein-Geschaeft-in-den-USA-das-massgeblich-auf-der-Cyber-Tyre-Technologie-aufbaut-und-hat-dazu-jetzt-ein-Zeichen-gesetzt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-07 17:25:112026-05-07 17:27:24Pirelli setzt Cyber-Tyre-Zeichen in den USA – Neue MIRS-Produktionsstätte
Pirelli setzt Cyber-Tyre-Zeichen in den USA – Neue MIRS-Produktionsstätte
Dass Pirellis Cyber-Tyre-Technologie sich auswächst zu einer, die über die Zukunftsfähigkeit des aus Italien stammenden Reifenherstellers bestimmen könnte, das haben die Diskussionen während der vergangenen Monate über die Einflussnahme des größten Pirelli-Aktionärs gezeigt: des chinesischen Staatskonzerns Sinochem. Warum?
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