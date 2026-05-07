Pirelli setzt Cyber-Tyre-Zeichen in den USA – Neue MIRS-Produktionsstätte

Dass Pirellis Cyber-Tyre-Technologie sich auswächst zu einer, die über die Zukunftsfähigkeit des aus Italien stammenden Reifenherstellers bestimmen könnte, das haben die Diskussionen während der vergangenen Monate über die Einflussnahme des größten Pirelli-Aktionärs gezeigt: des chinesischen Staatskonzerns Sinochem. Warum?

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