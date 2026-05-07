Mehr Power für den Offroadsektor: Maxxis baut 4×4-Sparte mit Tim Zurowietz aus

Die Maxxis International GmbH stärkt seinen 4×4-Bereich und begrüßt mit Tim Zurowietz einen weiteren Ansprechpartner im Vertriebsteam. Seit mehr als 20 Jahren ist der ehemalige Vergölst-Manager im Reifenvertrieb tätig und bringt umfassendes Marktverständnis und ein Gespür für unterschiedliche Einsatzbereiche mit.

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