https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Tim-Zurowietz-jetzt-bei-Maxxis.jpg 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-07 19:19:012026-05-07 19:19:01Mehr Power für den Offroadsektor: Maxxis baut 4×4-Sparte mit Tim Zurowietz aus
Mehr Power für den Offroadsektor: Maxxis baut 4×4-Sparte mit Tim Zurowietz aus
Die Maxxis International GmbH stärkt seinen 4×4-Bereich und begrüßt mit Tim Zurowietz einen weiteren Ansprechpartner im Vertriebsteam. Seit mehr als 20 Jahren ist der ehemalige Vergölst-Manager im Reifenvertrieb tätig und bringt umfassendes Marktverständnis und ein Gespür für unterschiedliche Einsatzbereiche mit.
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