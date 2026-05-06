FÃ¼hrungswechsel beim VDAT: Wohlfarth Ã¼bernimmt von Buschmann

Das FÃ¼hrungsteam des VDAT (Verband der Automobil Tuner e.V.) wurde bei der Mitgliederversammlung im MÃ¤rz im Amt bestÃ¤tigt. Wie jetzt bekannt wurde, ist Klaus Wohlfarth, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KW Automotive GmbH, im Nachgang einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewÃ¤hlt.

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