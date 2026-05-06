https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Klaus-Wohlfarth.webp 1121 1500 Christine SchÃ¶nfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine SchÃ¶nfeld2026-05-06 12:05:062026-05-06 12:05:06FÃ¼hrungswechsel beim VDAT: Wohlfarth Ã¼bernimmt von Buschmann
FÃ¼hrungswechsel beim VDAT: Wohlfarth Ã¼bernimmt von Buschmann
Das FÃ¼hrungsteam des VDAT (Verband der Automobil Tuner e.V.) wurde bei der Mitgliederversammlung im MÃ¤rz im Amt bestÃ¤tigt. Wie jetzt bekannt wurde, ist Klaus Wohlfarth, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KW Automotive GmbH, im Nachgang einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewÃ¤hlt.
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