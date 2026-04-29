https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/AUMOVIO-Rheinboellen-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-29 10:42:002026-04-29 10:42:00Aumovio verkauft Bremsen-Standort in Rheinböllen
Aumovio verkauft Bremsen-Standort in Rheinböllen
Der Automobilzulieferer Aumovio setzt seine Konsolidierungsstrategie fort und veräußert das Werk in Rheinböllen. Hier werden unter anderem Bremssättel und elektrische Parkbremsen produziert. Käufer ist die eigens gegründete RHB-Industries, eine Tochtergesellschaft der Transformationsberatung Falkensteg. Alle 320 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.
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