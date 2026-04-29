Aumovio verkauft Bremsen-Standort in Rheinböllen

Der Automobilzulieferer Aumovio setzt seine Konsolidierungsstrategie fort und veräußert das Werk in Rheinböllen. Hier werden unter anderem Bremssättel und elektrische Parkbremsen produziert. Käufer ist die eigens gegründete RHB-Industries, eine Tochtergesellschaft der Transformationsberatung Falkensteg. Alle 320 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.

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