Nokian Tyres kündigt neue KB-Preise für sein Heavy-Tyres-Segment an

In einem Schreiben an seine Geschäftspartner kündigt die deutsche Nokian Tyres GmbH (München) ihren hiesigen Kunden eine Preiserhöhung für das Produktportfolio Lkw- und Busreifen sowie Retread Noktop an. Wie dazu Mario Brutti, Business Manager Truck Tires DACH, schreibt, hätten „die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten die globalen Marktbedingungen erheblich beeinflusst und führen weiterhin zu einer hohen Volatilität in den Lieferketten, bei Rohstoffen sowie im Transportwesen. Unsere Produktions- und Logistikkosten sind aufgrund der anhaltenden Preissteigerungen bei Rohmaterialien sowie höherer Transportkosten deutlich gestiegen“, ergänzt er noch. Insofern beinhaltet die ab Juni geltende neue KB-Preisliste für Nutzfahrzeugreifen einen Aufschlag von vier Prozent. Die neue Preisliste soll sobald wie möglich in elektronischer Form vorliegen.