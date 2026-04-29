Nexen Tire verbessert seine Geschäftskennzahlen deutlich, auch dank Deutschland

Nexen Tire ist gut ins neue Jahr gestartet. Wie der südkoreanische Hersteller mitteilt, sind die Umsätze im ersten Quartal weltweit deutlich um 8,7 Prozent gestiegen. Gleichzeitig entwickelte sich das Geschäft in Europa sogar noch deutlicher, wuchs Nexen Tire hier doch gleich um 18,3 Prozent. Gleichzeitig konnte das Unternehmen auch sein Betriebsergebnis noch einmal deutlich steigern, sodass auch die Umsatzrendite um 1,2 Prozentpunkte auf jetzt 6,5 Prozent anstieg.

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