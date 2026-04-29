https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Linglong_The_Tire_Cologne_2026-.webp 1129 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-29 09:44:382026-04-29 09:44:38Linglong präsentiert Reifen für alle Segmente auf der Tire Cologne
Linglong präsentiert Reifen für alle Segmente auf der Tire Cologne
Linglong Tire präsentiert auf der Tire Cologne vom 9. bis 11. Juni 2026 in Halle 7 (Stand C-050 – D-059) auf knapp 400 Quadratmetern neben der Hauptmarke Linglong Tire auch die Konzernmarken Crosswind, Leao und Green Max.
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