Mobilitätssicherung aus einer Hand: Euromaster und FMS kooperieren

Euromaster Deutschland geht jetzt eine Partnerschaft mit dem Schadenmanagementspezialisten FMS-Fleet Mobility Solutions GmbH ein. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen mit Fuhrparks jeder Größe eine effiziente und ganzheitliche Mobilitätssicherung zu bieten.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen