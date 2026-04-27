Mobilitätssicherung aus einer Hand: Euromaster und FMS kooperieren

Euromaster Deutschland geht jetzt eine Partnerschaft mit dem Schadenmanagementspezialisten FMS-Fleet Mobility Solutions GmbH ein. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen mit Fuhrparks jeder Größe eine effiziente und ganzheitliche Mobilitätssicherung zu bieten.

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