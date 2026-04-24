Sonax setzt im Jahr 2026 auf DTM und Nürburgringlegenden

Mit dem Auftakt der DTM-Saison am 24. und 25. April startet der Autopflegespezialist Sonax sein Motorsportprogramm für das Jahr 2026. Im Fokus stehen dabei die Fortführung der langjährigen Partnerschaft mit ABT Sportsline sowie ein Retroprojekt beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.

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