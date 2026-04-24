Mansory veredelt den SUV Zeekr 9X auch mit neuen Rädern

Pünktlich zur Beijing Auto Show setzt der Tuner Mansory ein Ausrufezeichen im Segment der Ultra-Luxus-SUVs. Mit dem „Zeekr 9X by Mansory“ präsentiert das Unternehmen eine Individualisierung des neuen chinesischen Flaggschiffs, die sowohl technische Raffinesse mit 1.381 PS als auch optische Extravaganz vereint. Räder spielen dabei eine Rolle.

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