André Weber ist neuer Vertriebsleiter OHT von Apollo Tyres

André Weber ist seit April der neue Vertriebsleiter für den Bereich Off Highway Tyres bei Apollo Tyres in Deutschland. Er folgt auf Peter Köhne, der sich Ende 2022 in den Ruhestand begibt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN