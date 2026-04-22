https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Pirelli-praesentiert-exklusiven-Reifen-fuer-DTM-2026-w.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-22 09:50:372026-04-22 09:50:37Abgefahren: Pirelli präsentiert exclusive Hessen-Schlappen für die DTM 2026
Abgefahren: Pirelli präsentiert exclusive Hessen-Schlappen für die DTM 2026
Die DTM startet in die Saison 2026, und die Fans dürfen sich auf acht spannende Rennwochenenden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden freuen. Der Saisonauftakt findet am 24. April auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg statt. Dort wird Pirelli seine neuen Reifen vorstellen, die exklusiv für die Rennserie entwickelt wurden. Das Produkt vereint Performance, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit unter unterschiedlichsten Strecken- und Einsatzbedingungen und trägt damit den spezifischen Anforderungen des Rennformats Rechnung.
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