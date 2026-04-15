Pirelli liefert neuen P Zero R für den ebenfalls neuen Porsche 911 Turbo S ans Band

Auch der bisher leistungsstärkste 911er kommt auf Reifen von Pirelli in den Markt, und zwar mit ebenfalls neuen P-Zero-R-Reifen in 20 und 21 Zoll (Bild: Pirelli)

Pirelli liefert jetzt auch die Reifen für den neuen Porsche 911 Turbo S, der bisher leistungsstärksten Version eines 911er in dessen 60-jähriger Geschichte. Der ebenfalls neue P Zero R, der den Supersportler mit seinen 711 PS künftig ab Werk bereifen soll, basiere „unmittelbar auf Pirellis Erfahrung im Motorsport“ und teile „die gleiche DNA“ wie Pirellis Rennsportlösungen, die sich im Prestige-Segment bereits bewährt hätten, so der Reifenhersteller in einer Mitteilung.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert