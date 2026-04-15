Pirelli liefert neuen P Zero R für den ebenfalls neuen Porsche 911 Turbo S ans Band

Pirelli liefert jetzt auch die Reifen für den neuen Porsche 911 Turbo S, der bisher leistungsstärksten Version eines 911er in dessen 60-jähriger Geschichte. Der ebenfalls neue P Zero R, der den Supersportler mit seinen 711 PS künftig ab Werk bereifen soll, basiere „unmittelbar auf Pirellis Erfahrung im Motorsport“ und teile „die gleiche DNA“ wie Pirellis Rennsportlösungen, die sich im Prestige-Segment bereits bewährt hätten, so der Reifenhersteller in einer Mitteilung.

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