https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Dekra-Werkstatttest.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-10 10:09:352026-04-10 10:09:35Werkstattleistung im Test: Dekra ruft Fahrzeughalter zur Teilnahme auf
Werkstattleistung im Test: Dekra ruft Fahrzeughalter zur Teilnahme auf
Die Dekra Automobil GmbH sucht Fahrzeughalterinnen und -halter, die als Testkunden an Werkstatttests teilnehmen möchten. Im Auftrag von Fahrzeugherstellern und Autohäusern überprüft die Expertenorganisation regelmäßig die Service- und Qualitätsstandards von Vertragswerkstätten.
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