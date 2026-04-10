Werkstattleistung im Test: Dekra ruft Fahrzeughalter zur Teilnahme auf

Die Dekra Automobil GmbH sucht Fahrzeughalterinnen und -halter, die als Testkunden an Werkstatttests teilnehmen möchten. Im Auftrag von Fahrzeugherstellern und Autohäusern überprüft die Expertenorganisation regelmäßig die Service- und Qualitätsstandards von Vertragswerkstätten.

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